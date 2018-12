Wintersport ’thuis’ in de skihal

Verkeersregelaars moeten eraan te pas komen om alles in goede banen te leiden: de parkeerplaats staat bomvol. De zevenjarige Ruth is afgepeigerd. Ze heeft de hele ochtend afdalingen gemaakt.

Een overdekte afdaling is een mooi alternatief voor een wintersportvakantie, vindt ze. De reis zelf zit er dit jaar helaas niet in, vanwege het overlijden van oma. Evengoed skiet ze door haar ervaring al haar groepsgenootjes – ze doet een cursus – er wel uit.

Maar is een sneeuwhelling van driehonderd meter wel vergelijkbaar met het échte wintersportgevoel van in de buitenlucht van bergen zoeven? „Nee, maar gelukkig is de prijs dat ook niet”, lachen studenten Maarten (20) en Alex (21) uit Leiden. Beiden gingen vroeger met hun ouders mee op wintersport, maar kunnen dat nu niet meer betalen. Alex over de après-ski: „We hebben thuis een krat bier staan.”

Kriebelen

Volgens de woordvoerder van SnowWorld is het in zowel Zoetermeer als Landgraaf vooral aan het eind van het jaar razend druk. „Het is de tijd van het jaar dat Nederland met wintersport bezig is. In september staan we nog op het voetbalveld, maar vanaf november gaat het vizier op de wintersport.” Ook indoor-skihal De Uithof in Den Haag voelt de drukte. Even de sneeuw voelen na een groene kerst is de overweging geweest voor André (66) en Richard (42). „We hebben nóg niets geboekt”, vertelt Richard. Of het gaat kriebelen? André vindt van wel. „Het is best leuk om hier even op de plank te staan, maar het komt niet in de buurt van de echte bergen natuurlijk.”

De dertienjarige Indy gebruikt de skihal alleen om te oefenen voor de bergen. Ze komt er zelfs drie keer per week. Ze skiet in de bergen wedstrijden op hoog niveau. „Voor slalom trainen is een hal perfect”, vindt ze. „Hij is snel en je bent zo weer boven om opnieuw te gaan.” Over een paar weken als het wedstrijdseizoen écht losbarst is ze in de bergen te vinden. „De eerste wedstrijd is in Oostenrijk”, vertelt vader Sjaak. „Dat is weer een ander ritje dan de vader die de kinderen drie keer per week naar het voetbalveld in de buurt brengt.”