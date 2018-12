Snel heeft meer tijd nodig

Staatssecretaris Menno Snel praat open met De Telegraaf over de problemen bij de Belastingdienst. Ⓒ Foto Serge LIGTENBERG

Den Haag - De chaos bij de Belastingdienst is voorlopig nog niet voorbij. Zelfs als alle reparaties die het kabinet in de planning heeft succesvol zijn, zijn de sores bij de fiscus volgend jaar niet over.