Hardleerse trucker schat tunnels te laag in

Ondanks herhaalde waarschuwingen en campagnes van Rijkswaterstaat en torenhoge boetes van boven de €1000 door de politie, blijven vrachtwagenchauffeurs halsstarrig proberen om met hun trucks door de tunnels te rijden hoewel ze weten dat ze te hoog zijn.

Uit cijfers die Rijkswaterstaat voor De Telegraaf verzamelde, blijkt dat de slagbomen bij de Coentunnel gemiddeld bijna 100 keer per maand dicht moesten om te voorkomen dat een te hoog beladen truck zich zou vastrijden in een tunnelbuis.

„Het gaat dan over de eerste elf maanden van dit jaar, omdat december nog niet is verwerkt. De Coentunnel ging dit jaar tot en met november al 1096 keer dicht en dat was 13 keer meer dan in 2017”, zegt woordvoerder Natasja Keijzer.

Bij de Velsertunnel is de situatie wel iets verbeterd, maar is het met 1915 stremmingen nog altijd een drama voor het overige verkeer dat gemiddeld een kwartier stilstaat bij een hoogtemelding.

„Dat de aantallen vrijwel stabiel zijn gebleven, betekent eigenlijk dat er vooruitgang is geboekt. De verkeersintensiteit is op zowel de A9 als A10 verder toegenomen”, aldus Keijzer, die meldt dat dagelijks 150.000 weggebruikers door de buizen van de Coen- en 65.000 door de Velsertunnel rijden.

Dat de tunnels dichtgaan als de detectieapparatuur voor de tunnelbuizen te hoge vrachtwagens waarneemt, is een puur preventieve maatregel. Door opwaaiend zeil of uitstekende objecten gaat een alarm af, waardoor de slagbomen automatisch dichtgaan. Vervolgens worden de vrachtwagens naar een andere locatie gereden en nagemeten. Door deze procedure komt het vrijwel nooit voor dat trucks zich klemrijden.

In 2015 ging de Velsertunnel gemiddeld nog 700 keer per maand dicht. Maar na een grootscheepse renovatie is de doorrijhoogte met 12 centimeter vergroot tot 4,29 meter, waarna de problemen dus al wel drastisch zijn afgenomen.

Dat de meeste afsluitingen plaatsvinden bij de Eerste Coen- (1966) en Velsertunnel (1957) komt doordat dit de oudste en laagste snelwegtunnels van ons land zijn. Keijzer: „De opstoppingen bij de Coen vinden dan ook plaats bij de Eerste die een doorrijhoogte heeft van 4,21 meter. Bij de Tweede Coen uit 2013, met een hoogte van 4,50 meter, ontstaan nooit problemen. Overigens is een doorgang van 4,00 meter hoogte de Europese standaard voor een tunnel.”