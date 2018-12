Russische interesse dwingt onze mariniers tot actie

Het poolgebied wordt volgens Mac Mootry internationaal van groeiend strategisch belang gezien. Ⓒ DEFENSIE

ROTTERDAM - Nederlandse mariniers en marineschepen gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen in de verhoogde aanwezigheid van de NAVO in het poolgebied. Een troepenmacht moet de Russen buiten de regio houden en vrije doortocht over strategisch belangrijke scheepsroutes garanderen.