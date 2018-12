Enorme explosie Amsterdam blijkt plofkraak

Er zijn geen gewonden. Wel is de geldautomaat volledig vernield. Volgens de politie zijn mogelijke daders op scooters gevlucht richting Haarlemmerplein. Of er geld is buitgemaakt is niet bekendgemaakt.

