Duizenden lampionnen verlicht in paleistuin

SOESTDIJK - In de tuin van Paleis Soestdijk wordt vrijdag 'het grootste hart van lampionnen van Nederland' ontstoken. Volgens KWF Kankerbestrijding gaat het om duizenden lampionnen, waarop de naam is geschreven van iemand die er door kanker niet meer is, een steuntje in de rug kan gebruiken of er bovenop is gekomen.