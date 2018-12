Explosie zorgt voor mysterieus blauw licht NY

Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Inwoners van New York zagen donderdagavond boven de hemel in de stad een ongewoon fel blauw licht. Dat werd veroorzaakt door een explosie en daaropvolgende brand in een transformatorstation in het stadsdeel Queens. Hierdoor moest een onbekend aantal huizen het enige tijd doen zonder stroom en vielen op luchthaven LaGuardia vluchten uit.