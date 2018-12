Een op drie hamstert wegens hogere btw-tarief

DEN HAAG - Bijna een op de drie mensen is met het oog op de aanstaande verhoging van het lage btw-tarief van plan om voor 1 januari nog extra boodschappen in te slaan. Ook gaat 21 procent voor de jaarwisseling nog even snel naar de kapper en bestelt 10 procent alvast theater- en concertkaarten voor volgend jaar. Dat meldt overheidsplatform Wijzer in geldzaken na onderzoek onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder.