Hondjes achtergelaten in winkelcentrum: ’Schandalig!’

Beveiliger Jos van der Wou trof de beestjes aan tijdens zijn sluitingsronde. Ze zijn meegenomen door de dierenambulance.

De hondjes zijn ’gewoon achtergelaten’, zo communiceert ook de politie het voorval met inwoners van Waalwijk. „Vreemd toch? Is hier opzet in het spel of is iemand zijn hondjes echt vergeten?”

De politie zoekt uit of de diertjes gechipt zijn. Van der Wou denkt er het zijne van. „Schandalig”, schrijft de beveiliger op Facebook. Zijn bericht is zo’n 700 keer gedeeld.

Het is niet de eerste keer dat honden worden achtergelaten. Deze maand was er nog grote ophef in Tilburg over een hond die was vastgebonden aan een lantaarnpaal.