Man probeert barista via drive through-raam te ontvoeren

Ⓒ Screenshot

AUBURN - In de Amerikaanse stad Auburn is een barista maar net aan een ontvoering ontsnapt. Terwijl ze in de drive through door het uitdeelraam wisselgeld overhandigt aan een man in een auto, grijpt hij plotseling haar arm en lijkt er een tiewrap omheen te willen doen.