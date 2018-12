Micropenis houdt Amerikaanse moeders in greep

De poppetjes zijn een ’mystery present’ in de VS. „Ik denk dat veel meisjes met deze poppen spelen en als moeder vind ik dit onaanvaardbaar”, reageert iemand op Facebook.

Ze krijgt veel bijval. Iemand anders heeft een dochter van 6. „We verwachten binnenkort een jongen, dus ze zou sowieso jongenslichaamsdelen zien, maar toch.”

Toch is er veel discussie onder ouders. Een andere reactie wordt door veel ouders onderschreven. „Wat is het probleem? Ken had een bobbel in zijn broek en Barbie had borsten. Niemand klaagde daarover.”