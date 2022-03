Man overleden die ’opzettelijk’ werd aangereden in centrum Ede: vrouw (36) opgepakt

De politie had via Burgernet rond 17.00 uur gevraagd uit te kijken naar een kleine, grijze auto met een vrouwelijke bestuurster „in verband met een ernstige aanrijding” in het centrum van Ede, pal voor een drukke supermarkt en om de hoek bij het plaatselijke politiebureau. Zo’n veertig minuten later werd op hetzelfde platform gemeld dat het voertuig was aangetroffen. De politie meldt zondag in een verklaring dat de Edese vrouw op de nabijgelegen Schaapsweg werd staande gehouden en ingesloten. Ze wordt verdacht van doodslag.

’Meerdere keren overreden’

Volgens getuigen werd het slachtoffer meerdere keren overreden door de automobiliste, meldt Omroep Gelderland. De Gelderse man raakte daarbij zwaargewond en lag bebloed op straat. Omstanders schoten direct te hulp. De aanleiding zou mogelijk een eerdere aanrijding zijn geweest op de parkeerplaats, aldus de politie Gelderland.

Bij het incident in het stations- en winkelgebied in de straat De Halte zijn veel getuigen geweest. Supermarktpersoneel hielp nog met reanimeren. Er gaan ook heftige beelden rond van het slachtoffer. De politie ’verzoekt dringend’ om dergelijke filmpjes niet te delen en direct te verwijderen. „Het is zeer pijnlijk voor de nabestaanden.”

De politie vraagt getuigen zich te melden. Zij kunnen slachtofferhulp krijgen.

