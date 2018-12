’Gedetineerde ontsnapt in vuilniszak uit gevangenis R’dam’

’Ontsnapt in blauwe vuilniszak’

RTV Rijnmond meldt dat de gevangene, een jonge jongen in de twintig, zou zijn ontsnapt in een blauwe vuilniszak, die werd gedragen door een vriend die net zijn straf had uitgezeten en de gevangenis uit mocht. Justitie kan dit niet bevestigen.

De ontsnapte gevangene uit De Schie zat vast voor diefstal, dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) weten. Vrijdagmorgen rond kwart over negen ontsnapte de gedetineerde uit gevangenis De Schie in Rotterdam. Hoe de gedetineerde is ontsnapt, kan de DJI ook nog niets over zeggen. „Dat zijn we nu aan het uitzoeken.”

De DJI kan nog geen signalement geven van de ontsnapte gevangene. „De opsporing is aan de politie.”

FASTNL ingezet

De politie heeft een speciaal landelijk team ingezet die gespecialiseerd is in het opsporen van voortvluchtigen, het Fugitive Active Search Team (FASTNL). „Zodra de melding binnenkwam zijn we van start gegaan met onze zoektocht. Deze meneer moet zo snel mogelijk weer achter de dikke deur om zijn straf uit te zitten die de rechter hem gegeven heeft”, vertelt een woordvoerder van de landelijke politie.

Ook de politie geeft nog geen signalement uit. „We gaan eerst een profiel maken van de dader, als daaruit duidelijk wordt dat wij hem vrij snel op het spoor kunnen komen, dan is een signalement onnodig. Ook ligt dat aan de hoogte van de straf van de gedetineerde.”