Vijfhonderd kilo zwaar vuurwerk in Brabantse woning

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een anonieme tip. Agenten die zich aan de voorkant van het huis hadden opgesteld, zagen donderdagavond twee mannen met dozen via de voordeur naar buiten komen. In beide dozen zat vuurwerk. De twee mannen van 25 en 26 jaar uit St. Willebrord werden aangehouden.

Vervolgens belde de politie aan bij de woning. Een vrouw deed open. Zij vertelde dat de bewoner en vermoedelijke verkoper van het vuurwerk de benen had genomen. In de schuur troffen agenten een grote hoeveelheid vuurwerk aan. Ook stond in een slaapkamerkast nog een grote doos vuurwerk. De partij is in beslag genomen.

