Verdriet om slachtoffers drama A10

Nabestaanden en bekenden zijn diep bedroefd door het overlijden van Ronald Dooper en Selena Jance. Ook de SP-afdeling van de Zaanstreek is in diepe rouw gedompeld. „We zijn geschokt”, staat op de site te lezen.

„Ronald kennen wij als een doorgewinterde socialist die (...) jarenlang voor onze afdeling klaarstond. Of het plakken was van verkiezingsposters, of organiseren van activiteiten, hij was altijd van de partij.”

Dooper (44) zat zondag op de motor met Selena Jance (34) uit Amsterdam. Ze zouden een auto hebben afgesneden, waarna die in de vangrail belandde. Vervolgens zou de bestuurder van de auto meerdere keren opzettelijk naar de slachtoffers hebben gestuurd, zo meldden getuigen.

Zowel Dooper als Jance overleefden het ongeluk niet. Ze waren allebei actief bij de FNV en betrokken bij pro-Palestinademonstraties, klimaatbetogingen en acties tegen racisme. De vakbond noemt het ’verschrikkelijk nieuws’. „Selena ging solidair en bevlogen de strijd aan tegen elke vorm van onrecht. Rust zacht, we gaan je ontzettend missen Selena.”

„Te vroeg, te snel..... geen woorden voor”, aldus raadslid in Zaanstad Roland van Braam over Dooper. „Ik zal haar missen”, reageert FNV’er Rob Marijnissen over Jance. „Wij zijn kapot”, reageert ook Socialisme.nu. „Twee van onze trouwe kameraden zijn zondag omgekomen. De wereld is twee toegewijde socialisten armer.”