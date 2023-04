Schiphol: opnieuw druk in vertrekhal, maar wachttijden zijn kort

Rond 09.00 uur was bijna een derde van de vertrekkende reizigers al langs de beveiliging. „Een soepele opstart met veel bedrijvigheid”, aldus de zegsman. Hij spreekt van drukke vertrekhallen, maar een goede doorloop. „Op piekmomenten staan mensen maximaal een halfuur in de rij.” Dat beeld is ongeveer gelijk aan dat van zaterdag, toen Schiphol uitging van ongeveer 65.000 vertrekkende passagiers.

Schiphol hield al rekening met drukte en daardoor ook met wachtrijen op de luchthaven. Al gaat de luchthaven er vanuit dat de rijen niet zo lang zijn als vorig jaar. Toen stonden die tot buiten de vertrekhal, waardoor sommige reizigers zelfs hun vlucht misten. Om de drukte beheersbaar te houden, zet Schiphol meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er in de meivakantie nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.