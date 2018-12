Voetafdrukken verraden insluipers Tilburg

Een vrouw werd vroeg in de ochtend geconfronteerd met een man in haar slaapkamer, in de woning in de wijk Reeshof. Ze gilde, vluchtte naar de badkamer en belde 112.

Agenten waren binnen enkele minuten ter plaatse en troffen op een plat dak de afdrukken aan van de voeten in de rijp. Een van hen klom naar buiten en volgde het spoor. Dat eindigde bij een raam van een woning twee huizen verder. Het leidde de politie naar de twee mannen, die voldeden aan het signalement van de insluipers. Eén van de twee, de 22-jarige man, verzette zich bij de arrestatie.