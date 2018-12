Slechte luchtkwaliteit na jaarwisseling verwacht

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot (verergering van) klachten over longen en luchtwegen.

„Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen”, maant het RIVM. Soms kan de dokter met medicatie helpen.