Acteur Grease vermist na val van cruiseschip

De Kustwacht is nu met man en macht op zoek naar de Engelse Arron Hough. Hij sloeg overboord op de Harmony of the Seas die op dat moment 267 mijl ten westen van Puerto Rico voer.

Op bewakingsbeeld is te zien dat Arron op Deck 5 naar buiten gaat. Daarna ontbreekt elk spoor van Houghdie, zo schrijft de Guardian.

De Harmony was aan een trip bezig van Fort Lauderdale Florida naar Philipsburg in Sint Maarten.

Bekijk ook: De kans dat je sterft tijdens een cruise is groter dan je denkt

Arron werkte aan boord als crewlid van de musical Grease die daar dagelijks wordt opgevoerd.

Hij was net klaar met zijn opleiding dans en musical aan de Urdang Academy in Londen.

Een paar dagen voor zijn vertrek postte hij nog een in dit daglicht ijzingwekkend bericht op Twitter: ’Beneden is het water prachtig. Kijk altijd onder de oppervlakte voor je beslissingen neemt’.

Bekijk ook: Zo overleefde stewardess 10 uur in zee

Hough was overigens in al zijn posts op witter heel positief over zijn baan als entertainer.

Op de Harmony varen maximaal 6780 gasten mee, samen met een bemanning van 2100 man.

Violgens de Miami Herals is Hough sinds eind november al de vijfde die overboord sloeg van een cruiseschip.