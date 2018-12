Vrouw gebruikt blote borsten om horloge te stelen

Stefania T., Ilie-Daniel C. en Florian S. gingen zeer geslepen te werk. De dertigers maakten gebruik van gehuurde wagens waarmee ze op zoek gingen naar slachtoffers, telkens oudere mannen met peperdure horloges om hun pols. Hun voorkeur ging uit naar de luxemerken Breitling en Rolex.

Met behulp van een app op hun smartphone konden ze de waarde van de horloges meteen nagaan. Zodra ze een slachtoffer hadden uitgekozen, verliet T. de wagen. Ze stapte op het slachtoffer af, maakte avances en omhelsde hem om zo zijn horloge en andere juwelen buit te maken.

Op 11 juni vorig jaar werd op die manier een man bestolen op de oprit van zijn woning in Knokke-Heist. Diezelfde dag kreeg de politie melding van nog twee soortgelijke pogingen tot diefstal door de handtastelijke T.

Enkele dagen later werden de drie gearresteerd in de Antwerpse diamantwijk waar zij de gestolen spullen wilden doorverkopen.

Blote borsten

Verder onderzoek kon de bende linken aan vijf diefstallen in Knokke-Heist en een in Blankenberge. Op 7 december vorig jaar ging Stefania T. wel erg ver in haar rol. In Knokke-Heist volgde ze een man tot in de lift, ontblootte haar boezem en begon de broek van haar slachtoffer los te maken.

De man duwde haar weg en liep daarbij een snijwond aan zijn duim op. Toch slaagde T. erin om zijn horloge te stelen.

Na hun arrestatie bekenden de drie. Stefania T. kreeg 40 maanden celstraf, waarvan 20 voorwaardelijk. Haar twee kompanen kregen elk 40 maanden onvoorwaardelijk.