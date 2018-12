Jongen (12) bevrijd uit vleermuisput Blijdorp

De jongen kon niet zelfstandig uit de put komen. Hulpverleners van het hoogte- en dieptereddingsteam van de brandweer wisten hem na ongeveer een uur uit de put te trekken.

Hij wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat zijn verwondingen zijn is niet precies duidelijk, maar hij heeft last van zijn nek en rug. Hij is goed aanspreekbaar.

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten wilde de jongen zijn ouders laten schrikken in de verbouwde binnenruimte, maar viel hij toen in de put.

Oma was ook erg geschrokken maar met haar gaat het ook goed, aldus de woordvoerder. „Zij heeft goed gehandeld en snel 112 gebeld en ze is goed bij hem in de buurt gebleven.”

De dierentuin kan op dit moment nog geen inhoudelijke reactie geven, laat een telefoniste weten.

Bent u in de dierentuin? Mail dan uw telefoonnummer naar redactie-i@telegraaf.nl.