Cokesmokkelaars blijken zoons raadslid

Nasser (25) en Bilal (29) kregen ieder ruim vier jaar gevangenisstraf omdat ze sporttassen met cocaïne hadden verstopt onder een goederentrein op station Lage Zwaluwe, zo schrijft Omroep Brabant.

De fractieleider van de partij Bergse Sociaal Democraten waarvoor vader Farid van de twee al negen jaar in de raad zit,. reageert geschokt. Louis van der Kallen moet volgens de omroep huilen als hij het nieuws hoort.

„Ik ken hem heel goed. Ik hou vertrouwen in hem. Ook voor die twee zonen is en blijf hij hun vader. Maar hij heeft niks verkeerd gedaan!"

Van der Kallen was al op de hoogte. Hij noemt het een ’persoonlijk drama’. „Het is zoals het is. Dit kan iedereen overkomen. Daar wens ik hem sterkte mee."