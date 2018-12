Israëlische schrijver Amos Oz overleden

Oz werd nogal eens genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs maar kreeg deze nooit. Hij is voor een tweestatenoplossing tussen Israël en de Palestijnen. Wel won hij onder andere in 1998 de Israëlprijs voor literatuur en in 2005 de Goethe-prijs.

Een van zijn boeken is het autobiografische Een verhaal van liefde en duisternis uit 2002 dat in 2015 werd verfilmd. Ook schreef hij Judas in 2014. Volgens zijn Britse uitgever was zijn boek Mijn Michael een van de honderd meest verkochte boeken in de vorige eeuw.