Den Haag klaar voor Prinsjesdag

Onze verslaggevers - Nederland is een nuchter land, maar op Prinsjesdag mogen we even smullen van pracht en praal. De Glazen Koets, de hoedjes, de statige Troonrede en het koffertje met de Miljoenennota. Allemaal tradities die horen bij de derde dinsdag van september. Over de inhoud weten we al veel, maar er blijven altijd verrassingen over.