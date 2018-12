Zwarte lijst tegen belastingontwijking

Het gaat om landen die zich daardoor prima lenen voor belastingontwijking. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) kondigt aan de vandaag gepresenteerde zwarte lijst te gebruiken om dat te voorkomen. ,,Door als Nederland zelf een eigen en strenge zwarte lijst op te stellen, laten we opnieuw zien dat het ons menens is met onze strijd tegen belastingontwijking. En dat is slechts een van de maatregelen die we nemen.” Zo zal de Belastingdienst minder soepel omgaan met bedrijven die gevestigd zijn in landen die op de zwarte lijst staan.

Op de lijst zijn vijf landen te vinden die ook op de zwarte lijst van de Europese Unie staan: Amerikaans Samoa, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago. Nederland wijst nog eens zestien andere landen aan die ’laagbelastend’ zijn. Het gaat om Anguilla, de Bahama’s, Bahrein, Belize, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden, Guernsey, Isle of Man, Jersey, de Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dit zijn allemaal staten zonder winstbelasting of met een tarief van minder dan 9%. Voor staatssecretaris Snel reden om ze op te laten nemen op de Nederlandse zwarte lijst.