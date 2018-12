’Hamsteraar moet zich beheersen’

Een nog vollere boodschappenwagen halen, kan handig zijn. Ⓒ Martin Mooij

Haarlem - Hamsteren om de btw-verhogingen van 6 naar 9 procent te ondervangen. Eén op de drie mensen zegt het in meer of mindere mate te doen, maar is het wel verstandig? Meerdere experts zeggen van niet.