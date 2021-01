Serveerster redt jongen (11) van marteling met geheim briefje

Het elfjarige jongetje kwam met zijn familie eten in Mrs Potato Restaurant op nieuwjaarsdag, waar Flavaine Carvalho die dag werkte. De serveuse kwam handen te kort, maar was opmerkzaam genoeg om te voelen dat er een paar tafels verderop iets niet pluis was.

Toen ze de bestelling van het gezin wilde opnemen, merkte ze dat het jongetje niks mocht bestellen. Hij zou thuis wel iets eten, vertelde zijn stiefvader haar. Hoewel de jongen een mondkapje droeg en een grote bril op had, merkte ze dat de verwondingen had op zijn armen en gezicht.

„Ik zag een schram tussen zijn wenkbrauwen”, vertelde ze op de lokale zender WOFL-TV. „Een beetje later zag ik een blauwe plek naast zijn oog.”

’Nee’, zei hij eerst

Omdat ze voelde dat hij in gevaar was, schreef ze snel een briefje. „Heb je hulp nodig? Oké” Ze stak de boodschap in de lucht in de richting van het kind. Ze deed het stiekem achter de rug van zijn ouders. De jongen schudde eerst zijn hoofd, maar toen ze nog een tweede keer teken deed, knikte hij discreet.

Flavaine vroeg haar baas of ze de politie mocht bellen en die stemde toe. „Hij lijkt 8 jaar te zijn”, vertelde ze aan een agent van de noodlijn 911. „Hij is hier samen met zijn ouders denk ik. Ik maak me super veel zorgen. Ik weet niet wat ik moet doen.”

Ondersteboven aan de deur

De serveerster had de situatie goed ingeschat, zo bleek achteraf na onderzoek van de politie. Thuis werd de 11-jarige knul gedwongen om riemen om enkels en nek te dragen. En daarmee werd hij ondersteboven aan een deur gehangen. Hij vertelde ook geslagen te worden met een houten bezem. Soms werd hij achter een kar gebonden, waarmee zijn ouders dan reden.

Volgens de artsen, die hem onderzochten, was hij ondervoed en woog hij tien kilo te weinig.

„De jongen is mishandeld”, bevestigt onderzoeker Erin Lawler. „Al is het woord marteling eerder op zijn plaats. Het was niet eenmalig, maar het gaat om verschillende feiten. Hij had blauwe plekken over heel zijn lichaam.”

Pleeggezin

Zijn stiefvader, Timothy Wilson II (34), werd gearresteerd voor kindermishandeling. Omdat er onvoldoende bewijs was in het restaurant zelf, werd hij pas een paar dagen later aangehouden. Ook de moeder van de jongen, Kristen Swann (31), werd gearresteerd voor misbruik en verwaarlozing. Zijn vierjarig zusje, die ook in het restaurant was, vertoonde geen tekenen van misbruik. Beide kinderen werden uithuisgeplaatst. Ze maken het nu goed, aldus de politie.

Flavaine (tweede van rechts) wordt geëerd als een heldin. Ⓒ ORLANDO POLICE DEPARTMENT

De politie van Orlando prees de reactie van Flavaine. „Ze heeft de moed gehad op te komen voor een kind dat ze nooit eerder heeft ontmoet. We zijn trots dat zo iemand woont en werkt in onze gemeenschap.” Ook de restauranteigenaar had niets dan lovende woorden. „Je hebt het leven van die jongen gered. Dat iemand zoiets een kind kan aandoen, doet me huilen.”