Bezwaar tegen ’provocerende’ expositie nazi-kunst

Nazi-figuren tijdens een partijbijeenkomst. Ⓒ Flickr

DEN BOSCH - De AFVN, een kleine antifascistische organisatie, wil dat een voor september geplande tentoonstelling over kunst en toegepaste kunst uit het Derde Rijk in Den Bosch niet doorgaat. Ze hoopt dat de burgemeester van de stad de expositie in het Design Museum tegenhoudt, aldus woordvoerder Arthur Graaff.