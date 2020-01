Steeds meer ’spookvluchtelingen’

De Koninklijke Marechaussee hield eerder een bus met Moldaviërs aan die op weg was naar het azc in Ter Apel. Ⓒ Jos Schuurman

AMSTERDAM - Nu bekend is geworden dat steeds meer ongewenste vreemdelingen spoorloos verdwijnen in ons land, eist een Kamermeerderheid dat staatssecretaris Broekers-Knol veel harder optreedt tegen asielzoekers die de benen nemen en in de illegaliteit belanden.