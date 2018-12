Agent ontfutselt 50.000 euro van verdachte treinreiziger

De man gedroeg zich opvallend nerveus, schrijft agent Bert op Twitter. Daardoor liep hij tegen de lamp. Een collega-agent maakte in een internationale trein een praatje met de man. De verdachte bleek tienduizenden euro’s aan geldbriefjes bij zich te dragen in een plastic tas. Bert: „Hij had geen aannemelijk verhaal over de herkomst van het geld. Inbeslagname!”

De agent vermoedt dat het om een witwaskoerier gaat.