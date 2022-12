Premium Het beste van De Telegraaf

Bettine Vriesekoop ambassadeur nieuwe vereniging Tafeltennissen tegen parkinson: ’Dit is voor mij de beste therapie’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

De eerste tafeltennisvereniging voor mensen met parkinson. V.l.n.r. Leo Stammis, Carla Stammis, Ben Brouwer, Natascha van Leeuwen en René Leeuwen. Ⓒ Robert Hoetink

Tubbergen - Tweemaal backhand, eenmaal forehand en opnieuw. Er wordt dinsdagochtend serieus getafeltennist in dorpshuis De Huve in Tubbergen. „Een geweldig medicijn voor mij”, stelt Natascha van Leeuwen, die lijdt aan de ziekte van Parkinson. Ze is initiatiefneemster en toekomstig voorzitter van PingPongParkinson Nederland, een vereniging in oprichting.