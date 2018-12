Oudste Amerikaanse veteraan WOII overleden

Een familielid van Overton heeft dat laten weten aan de zender CNN. Volgens CNN was hij ook de oudste man in de VS. Overton was onlangs met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis.

Overton diende tijdens de Tweede Wereldoorlog drie jaar lang in het gebied van de Stille Oceaan. In interviews zei Overton dat hij dankzij God zo oud was geworden, maar dat hij ook baat heeft gehad bij het drinken van whisky en het roken van sigaren. De rook van de sigaren inhaleerde hij niet.