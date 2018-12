Twee Vietnamese toeristen dood door busaanslag Caïro

Lokale media reppen over een terroristische aanval op een bus met toeristen uit Azië. De toeristen zaten volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken in een toeristenbus in de buurt van de piramides van Gizeh toen het explosief op straat afging. Zij zaten volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken in een toeristenbus in de buurt van de piramides van Gizeh toen een zelfgemaakt explosief op straat afging.

Tien andere Vietnamese toeristen raakten gewond. Ook de buschauffeur en een gids raakten gewond.

De toeristenbus na de aanslag. Ⓒ AFP

De bermbom zou door een explosief dat in een muurtje verstopt was tot ontploffing zijn gebracht. De politie maakte nog een andere bom die bij de bus werd gevonden, onschadelijk.

Volgens persbureau AP is het de eerste aanslag op buitenlandse toeristen sinds twee jaar.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Egypte zit al langer in de maag met aanhangers van Islamitische Staat in de Sinaï-woestijn.

De bus wordt geïnspecteerd na de bomaanslag. Ⓒ AP