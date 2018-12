De dure belofte van Kajsa Ollongren

— Kajsa Ollongren (51) is nu ruim een jaar vicepremier voor D66. Ze geldt als een van de beloftes van de partij en werd door Alexander Pechtold wel eens getipt als toekomstig leider. Zelf trekt ze een rookgordijn op over haar politieke ambities. In haar eerste interview met De Telegraaf als minister is het voor de oud-topambtenaar voorzichtigheid troef.