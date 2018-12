Astana, een droom in de steppe van miljarden oliedollars

— Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 heerst in sommige vroegere deelrepublieken niet langer het communisme, noch het kapitalisme, maar het surrealisme. De regelrechte gekte. Dat geldt zeker voor Kazachstan, een land dat 65 keer groter is dan Nederland, maar hetzelfde inwonersaantal heeft. En waar, geholpen door de miljarden dollars aan olie- en gasinkomsten, de afgelopen 21 jaar in het midden van het land een even fonkelnieuwe als filmische hoofdstad in de steppe is verrezen: Astana.