Toch nog ’witte kerst’ in Rotterdamse haven

Ook tijdens de kerstdagen werden bij controles veel harddrugs aangetroffen. Maar de eerste grote vangst was medio december. De partijen harddrugs verschilden in grootte en waren op steeds andere manieren verstopt. Zo zaten de drugs in de constructies van containers, tussen vis en tropisch fruit of gewoon in tassen. Het spul kwam uit Zuid-Amerika, onder meer uit Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.

Vooralsnog zijn twee verdachten aangehouden. Eén verdachte is voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Bij de controles is het zogeheten HARC-team betrokken, dat behalve het OM bestaat uit de Douane, FIOD en de Zeehavenpolitie. De drugs zijn inmiddels vernietigd.