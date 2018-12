14-jarige opgepakt voor steekpartij Amsterdam

Ⓒ Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - De politie heeft vrijdag een 14-jarige jongen aangehouden als verdachte van een steekpartij donderdag op de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer, eveneens 14 jaar oud, is aan zijn verwondingen geopereerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis, aldus de politie vrijdagavond.