Streep door nieuwjaarsduiken in de Betuwe

In Culemborg en Enspijk in de Betuwe gaan dit jaar door een gebrek aan geld, sponsors dan wel vrijwilligers niet door, meldt de Gelderlander. „Een tent, aggregaat, een toiletvoorziening en verwarming, het kost allemaal geld. En ook de reddingsbrigade, duikvereniging en EHBO moeten aanwezig zijn”, zegt Harry Smits van de Culemborgse zwemvereniging.

Ook het aantal koele kikkers nam volgens het regionale dagblad de laatste jaren af. Alternatieven om een kater weg te spoelen zijn er overigens nog genoeg, bijvoorbeeld in het dorp Meteren. Daar is voor het eerste met nieuwjaar een duik te nemen in de Kalenbergse Plas.