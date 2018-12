Migrantenjongen was besmet met griepvirus

Migranten uit Honduras bij de Amerikaanse grens. Ⓒ AFP

WASHINGTHON - De 8-jarige jongen uit Guatemala die op kerstavond in Amerikaanse grensbewaring is overleden, kan volgens de autoriteiten in New Mexico aan de griep zijn gestorven. De exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar volgens het forensisch instituut in New Mexico is het zeker is dat de jongen besmet was met influenza B. De onderzoeken naar de doodsoorzaak moeten nog worden afgerond.