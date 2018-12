Migranten verkopen hun Duitse passen

Die kunnen met hun status als erkende asielzoeker binnen Europa en soms zelfs wereldwijd reizen. Deze gewilde papieren verkopen ze voor veel geld aan ontheemden, die direct naar de Bondsrepubliek vliegen. Onder hen kunnen zich ook criminelen of terroristen bevinden.

De krant Bild-Zeitung schreef gisteren over de paspoortenhandel op besloten Facebook-groepen. Ene Ahmad A., woonachtig in Bad Schwartau, biedt zijn reisdocument voor achthonderd dollar te koop aan. Op het sociale netwerk komen veel biedingen binnen. De illegale handel blijkt een ware ’vlooienmarkt op internet’.

Met de papieren kunnen vastzittende migranten op de Griekse eilanden bijvoorbeeld doodgewoon naar Duitsland vliegen. De lastige en gevaarlijke reis over de Balkan en de Middellandse Zee kunnen ze zich zo besparen. Vorig jaar zouden er tenminste 557 vluchtelingen met echte reisdocumenten naar Duitsland gereisd zijn, die echter van andere Arabische asielzoekers waren.

De handel is waarschijnlijk al jaren schering en inslag. Al in 2015 kregen vluchtelingen in Berlijn met hun verblijfsvergunning een kosteloze zorgverzekering inclusief pasje. Er ontstond al snel een levendige handel in die zorgpasjes.