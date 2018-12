Game-industrie aan banden

Twee - brildragende - tienerjongens spelen het computerspel ’Honour of Kings’ op hun telefoon. De overheid wil dat kinderen vaker buiten spelen. Ⓒ foto REUTERS

Shanghai - Gameproducent Tencent gaat controleren of de spelers van online games wel echt meerderjarig zijn. Dat wil de producent doen door de namen op te zoeken in de burgeradministratie van de politie. Op die manier wil Tencent, die onder meer het enorm succesvolle spel Honour of Kings produceerde, gameverslaving tegen gaan.