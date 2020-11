Rechtbank Groningen buigt zich over Jaagpadmoord

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

T. zou op 14 mei vorig jaar Hidde Bergman (27) met een mes in zijn rug hebben gestoken op het Jaagpad bij het Reitdiep in de stad Groningen. Bergman was in zijn woonplaats aan het joggen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Het OM klaagt T. aan voor moord. De verdachte zit vast sinds juni vorig jaar. Hij werd aanvankelijk aangehouden voor vernieling van een auto. Toen agenten na twee dagen kleding van hem ophaalden, vonden ze op zijn kamer in de binnenstad een kladblok waarop T. in het Papiaments zou hebben geschreven dat hij iemand heeft vermoord. Op een meshoes die vlakbij het slachtoffer werd gevonden, zat zijn DNA.

Het wapen is niet teruggevonden. Het zou gaan om een keukenmes van winkelketen Action. Er zijn camerabeelden van een filiaal in Groningen waarop T. te zien zou zijn toen hij het mes kocht. T. is eind vorig jaar psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de rechtbank bespreekt het rapport maandag op de eerste zittingsdag.

De rechtbank trekt maandag en dinsdag uit voor de behandeling van de strafzaak. De belangstelling voor de zaak is groot, terwijl de ruimte in de zittingszaal beperkt is door coronamaatregelen. Betrokkenen kunnen de inhoudelijke behandeling op beide dagen volgen via een livestream op rechtspraak.nl.