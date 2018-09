OM in beroep in zaak chaletmoord

De zaak draait om de uiterst gewelddadige dood van zakenman Ton Kuijf in een chalet in Ermelo. Zijn ontzielde lichaam werd op 14 maart 2014 in het brandende chalet gevonden. Het met tape en kabelbinders geknevelde lichaam was gewikkeld in plastic. De man bleek overleden als gevolg van tientallen messteken.

Het OM had tegen S. levenslang dan wel twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. S. ging na het vonnis direct in beroep.

Drie medeverdachten kregen celstraffen variërend van een tot twee jaar cel. Tegen hun vonnis gaat het OM niet in beroep.