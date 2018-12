Italië: 10 miljoen voor hulp getroffenen Etna

De Etna gezien vanuit de stad Giarre. Ⓒ AFP

ROME - De Italiaanse regering trekt 10 miljoen euro uit voor de eerste hulp in de regio Catania op Sicilië. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte via Twitter bekendgemaakt. De regio is zwaar getroffen door de uitbarsting van de vulkaan de Etna en de aardbevingen als gevolg daarvan.