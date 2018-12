Twee overvallen binnen een kwartier in Amsterdam

De verdachte van de supermarkt is een donkergetinte man met een blauw-witte kinderbivakmuts op. Hij had een korte, zwarte Northface-jas aan, droeg een spijkerbroek en had werkschoenen met glimmende neuzen aan. Hij is gevlucht richting de Rooseveltlaan.

Van de overvaller - of overvallers - van het tankstation is nog geen signalement. De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen of er bij de overvallen buit is gemaakt.