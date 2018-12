Doden en vermisten door bootongeluk Suriname

De boot waar de slachtoffers in zaten is omgeslagen. Het water was onstuimig. Door een grote golf die tegen de boot sloeg, raakten de inzittenden in paniek en kwamen aan een kant te zitten. Toen ze probeerden het water uit de boot te scheppen kantelde deze om. Geen van de mensen in de boot droeg een zwemvest, terwijl dit wel verplicht is bij het reizen in de open korjalen.

De regering van president Desi Bouterse zegt in een verklaring ,,met grote ontsteltenis'' kennisgenomen te hebben van het ongeluk. Het leger, de politie, medische hulpdiensten en dorpsbewoners hebben ter plekke hulp verleend, aldus de verklaring.