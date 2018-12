Les in de knel

Dit blijkt uit cijfers die vrijwillig door scholen werden opgegeven via Lerarentekortisnu.nl. Omdat nog geen 65 procent van de scholen de uitvalgegevens via de website bijhoudt, ligt het werkelijke aantal veel hoger.

In de helft van de uitvalmeldingen kozen scholen ervoor om de kinderen te verdelen over andere klassen, of een parttimer te vragen extra te werken. Voorzitter Verheggen van de Algemene Onderwijsbond noemt deze oplossingen een schande. ,,Dit leidt tot alleen maar meer werkdruk. En we kunnen niet meer beweren dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven met deze noodverbanden. We zullen naar een 4-daagse schoolweek moeten.”

Groep 7

Groep 7 is de groep die het meest verdeeld wordt over andere klassen bij lesuitval. Bij groep 1 stonden als noodoplossing het vaakst onbevoegde leraren voor de klas; samen met groep 2 hebben de kleuters het meeste last van het lerarentekort. Ruim de helft (51%) van de personeelsproblemen wordt opgelost door de kinderen over andere klassen te verdelen of een parttimer meer dagen te laten werken.

Dit kan worden opgemaakt uit de website lerarentekortisnu.nl, waar scholen sinds een jaar elke schooldag vrijwillig kunnen aangeven voor welke klas ze geen leerkracht kunnen vinden en welke noodoplossing hiervoor aangewend wordt. Deze site is in het leven geroepen door docent Eddy Erkelens en wordt inmiddels ondersteund door de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Openbare basisschool de Flierefluiter in Almere voert de uitvallijst volgens Erkelens aan en heeft dit jaar maar liefst 205 keer melding gemaakt van een opvang- of vervangprobleem. Erkelens en de bond wijzen erop dat de cijfers in werkelijkheid nog veel hoger en dus dramatischer zijn. „In totaal hebben 4085 van de 6346 basisscholen een registratie gedaan, dat is 64% van het totaal”, zegt Erkelens. Voorzitter Liesbeth Verheggen van de AOb: „Dit leidt alleen maar tot meer werkdruk. Eén keer een paar extra tafeltjes met leerlingen erbij is te doen, maar als het structureel wordt, zoals deze cijfers aangeven, is het hek van de dam.”

Ⓒ ANP

4-daagse schoolweek

Ze vervolgt: „We moeten naar een andere oplossing. Dit verzwaart het beroep alleen maar. Ter bescherming van mensen in het onderwijs, zeg ik: ga naar de vier schooldagen en vang de kinderen één dag per week op binnen de schoolmuur. Wees eerlijk tegen de ouders; zeg dat het om één opvangdag gaat en dat er dan een onbevoegde voor de klas staat. We kunnen niet meer beweren dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven met deze noodverbanden. Geef dan vier dagen kwalitatief wel goed les!”

De vakbondsbestuurder snapt dat veel scholen dit nog niet doen. „Ze durven het niet, omdat het wettelijk niet mag. Het is stoer dat een paar scholen in de Zaanstreek - als het niet anders kan - wel besloten hebben tot een vierdaagse schoolweek. Een betere oplossing dan die van minister Slob, die in zijn handreiking over het lerarentekort toestaat dat onbevoegde mensen met kennis over muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie voor de klas staan. Als ze maar een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. Waar zijn we mee bezig”, vraagt Verheggen zich af.

Eddy Erkelens: „Bij uitval wordt in 15% van de gevallen een onbevoegde voor de klas gezet, in 14% van de gevallen wordt de klas naar huis gestuurd en in 1% van de gevallen wordt een al dan niet bevoegde ouder ingezet.”

Voorzitter Petra van Haren van Algemene Vereniging Schoolleiders vindt de cijfers ’schokkend’ en een ’scherp signaal’. „Maar het is geen compleet verhaal. Er zou gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar de uitvalcijfers onder álle scholen. Duidelijk is dat de rek eruit is.” Van Haren voorspelt dat 2019 nog erger wordt. „Als je kijkt naar de instroom op de pabo’s en de uitstroom van oudere leraren en de lege vervangingspools, kan je met zekerheid zeggen dat 2019 een jaar wordt met bizar veel uitval. Er zullen steeds meer klassen naar huis gestuurd worden. We kunnen zo niet langer doorgaan. Anders omgaan met de lestijden is een idee. Denk aan een kortere schoolweek of continuroosters.”