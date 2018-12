Vooral kleuter de dupe

De schooluitvalcijfers zijn waarschijnlijk het topje van de ijsberg en zullen naar verwachting volgend jaar nog hoger zijn. Ⓒ ANP

Amsterdam - Groep 7 is de groep die het meest verdeeld wordt over andere klassen bij lesuitval. Bij groep 1 stonden als noodoplossing het vaakst onbevoegde leraren voor de klas; samen met groep 2 hebben de kleuters het meeste last van het lerarentekort. Ruim de helft (51%) van de personeelsproblemen wordt opgelost door de kinderen over andere klassen te verdelen of een parttimer meer dagen te laten werken.