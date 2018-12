Operatie op straat na discodrama Rotterdam

De noodoperatie werd verricht bij een 22-jarige man uit Ridderkerk. Zijn toestand is zorgwekkend, zo meldde de politie iets voor 6.00 uur ’s ochtends. Ook een tweede slachtoffer is zwaargewond geraakt. Beiden zijn inmiddels naar het ziekenhuis vervoerd.

Vlak na het incident heeft de politie een 31-jarige man aangehouden. Daarna werden er nog drie mensen opgepakt, waarmee het aantal verdachten nu op vier staat.

Eigenaar: heel heftig

Het incident gebeurde vlakbij discotheek Club Vibes. „We zijn erg geschrokken”, reageert eigenaar Joris van Dongen. „Wat er gebeurde? Er zijn vier gasten geweigerd aan de deur. Die bleven verderop zo’n 25 minuten hangen, wat praten. Toen de bezoekers van Vibes naar buiten kwamen, is er waarschijnlijk een woordenwisseling geweest.”

Daarna is er met een mes gestoken. De portiers hebben meteen ingegrepen en geholpen te sussen, vertelt Van Dongen.

Agenten voor Club Vibes. Ⓒ Politie

„Het is heel heftig, maar het belangrijkste is dat de slachtoffers er weer bovenop komen”, aldus de eigenaar. „We zijn nu de beelden aan het bekijken met de politie. Gelukkig zijn die er.”

De politie laat weten dat het onderzoekt loopt. Er wordt nog met getuigen gesproken. „Op dit moment is het beeld dat de slachtoffers deel uitmaakten van een groep vrienden en zij hun belagers niet kenden.”

