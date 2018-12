Schooluitval niet te stuiten

Dit blijkt uit cijfers die werden opgegeven via Lerarentekortisnu.nl. Omdat nog geen 65 procent van de scholen de uitvalgegevens via de website bijhoudt, ligt het werkelijke aantal veel hoger. Vaak kozen scholen ervoor om de kinderen te verdelen over andere klassen, of een parttimer te vragen extra te werken. Voorzitter Verheggen van de Algemene Onderwijsbond noemt deze oplossingen een schande. „Dit leidt tot alleen maar meer werkdruk.”

Bekijk ook: Les in de knel